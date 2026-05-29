la volta buona un medico in famiglia la reunion e il possibile ritorno

Oggi la reunion di Un medico in famiglia a La Volta Buona: Lino Banfi, Milena Vukotic, Gabriele Cirilli, Rosanna Banfi, Margot Sikabonyi, Michael Cadeddu e Eleonora Cadeddu Caterina Balivo si è riuscita:la reunion di Un medico in famiglia a La Volta Buona. E’ da un po’ che c’è quella nostalgia per la serie che è stata un cult negli anni 2000. Proprio pochi giorni fa è uscita la notizia dellascrittura di una nuova sceneggiatura. Poi, a seguire, la Rai deciderà se mandarla in onda un meno (la paura è che possa fare la fine de I Cesaroni che hanno realizzato pochi ascolti, ndr). Un medico in famigliaè andato in onda dal 1998 al 2016, crescendo intere generazioni ed anche gli attori sono cresciuti con nonno Libero, al fianco di Lino Banfi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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