Un medico in famiglia | la reunion tra nonno Libero e tutti i nipoti a La volta buona
Lino Banfi, Milena Vukotic, Margot Sikabonyi e i fratelli Cadeddu si sono ritrovati nel salotto di Caterina Balivo, riaccendendo la nostalgia per una delle fiction più amate della tv italiana A distanza di anni dalla fine della serie, i protagonisti di Un medico in famiglia continuano a essere nel cuore del pubblico. Nel corso di una puntata de La volta buona, Caterina Balivo ha riunito alcuni dei volti più amati della fiction Rai, dando vita a un incontro ricco di ricordi, emozioni e aneddoti che hanno riportato gli spettatori indietro nel tempo. Al centro dello studio, naturalmente, c'è lui: Lino Banfi. L'attore - che l'11 luglio compirà 90 anni - è apparso in forma smagliante, con quella verve che lo ha reso per tutti (anche fuori dal set) nonno Libero, . 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Banfi, Vukotic e i 3 nipoti: la reunion di Un medico in famiglia - La volta buona 29/05/2026
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Temi più discussi: Rai, Un Medico in Famiglia verso il set: da Banfi a Brignano, l’ok delle star (e il rischio grandissimo); Il ritorno di Un medico in famiglia in tv: L'undicesima stagione in fase di scrittura, poi sceglierà la Rai; Un medico in famiglia - Un Medico in Famiglia 9 - Un amore splen - in diretta su Rai Premium 05/06/2026 alle 12:05; La stagione finale di 'Un medico in famiglia' è ora in una fase di scrittura, la Rai valuterà solo dopo aver letto la sceneggiatura: l'indiscrezione sulla serie cult.
A 'La volta buona' è tornata per un pomeriggio la famiglia Martini di 'Un medico in famiglia'. In studio Lino Banfi, l’indimenticabile Nonno Libero, Milena Vukotic, la dolce Enrica, Margot Sikabonyi, per tutti ancora Maria Martini, Eleonora Cadeddu la piccola Ann facebook
Ce l’abbiamo fatta… A #LVB la réunion di #UnMedicoInFamiglia x.com
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