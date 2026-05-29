Lino Banfi, Milena Vukotic, Margot Sikabonyi e i fratelli Cadeddu si sono ritrovati nel salotto di Caterina Balivo, riaccendendo la nostalgia per una delle fiction più amate della tv italiana A distanza di anni dalla fine della serie, i protagonisti di Un medico in famiglia continuano a essere nel cuore del pubblico. Nel corso di una puntata de La volta buona, Caterina Balivo ha riunito alcuni dei volti più amati della fiction Rai, dando vita a un incontro ricco di ricordi, emozioni e aneddoti che hanno riportato gli spettatori indietro nel tempo. Al centro dello studio, naturalmente, c'è lui: Lino Banfi. L'attore - che l'11 luglio compirà 90 anni - è apparso in forma smagliante, con quella verve che lo ha reso per tutti (anche fuori dal set) nonno Libero, . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Un medico in famiglia: la reunion tra nonno Libero e tutti i nipoti a La volta buona

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Banfi, Vukotic e i 3 nipoti: la reunion di Un medico in famiglia - La volta buona 29/05/2026

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Ce l’abbiamo fatta… A #LVB la réunion di #UnMedicoInFamiglia x.com

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