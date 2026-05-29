Inchiesta su Brambilla | che cosa fa l'Enci e il rapporto con la deputata Quando i cani diventano business
La Procura di Milano ha avviato un'indagine nei confronti di Michela Vittoria Brambilla, sospettata di aver coinvolto l’Enci in un giro di false fatturazioni. L’inchiesta si concentra sui rapporti tra l’associazione e la deputata, con particolare attenzione alle attività legate al settore cinofilo. Sono in corso verifiche su eventuali irregolarità nelle transazioni commerciali e sui finanziamenti ricevuti. L’indagine riguarda anche il ruolo dell’Enci nelle operazioni di business sui cani.
Mentre la Procura di Milano indaga su Michela Vittoria Brambilla per un presunto giro di false fatture da 1,5 milioni di euro legato alle sponsorizzazioni del suo programma tv su Rete4, è ora di comprendere qual è davvero il ruolo dell'Enci oggi in Italia rispetto al modo di concepire il cane nelle famiglie del Belpaese. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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