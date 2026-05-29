Inchiesta su Brambilla | che cosa fa l'Enci e il rapporto con la deputata Quando i cani diventano business

Notizia in breve

La Procura di Milano ha avviato un'indagine nei confronti di Michela Vittoria Brambilla, sospettata di aver coinvolto l’Enci in un giro di false fatturazioni. L’inchiesta si concentra sui rapporti tra l’associazione e la deputata, con particolare attenzione alle attività legate al settore cinofilo. Sono in corso verifiche su eventuali irregolarità nelle transazioni commerciali e sui finanziamenti ricevuti. L’indagine riguarda anche il ruolo dell’Enci nelle operazioni di business sui cani.