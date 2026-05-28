Brambilla indagata | sospette false fatture sul programma TV dell’Enci

Una parlamentare è indagata per sospette false fatture relative a un programma televisivo dell’Enci. Le indagini si concentrano su modalità di gonfiatura delle fatture e sui nomi di altri soggetti coinvolti. Non sono stati forniti dettagli sui metodi utilizzati o sull’identità degli altri indagati. La vicenda riguarda possibili irregolarità nella gestione delle spese legate alla produzione del programma.

? Domande chiave Come venivano gonfiate le fatture per il programma televisivo?. Chi sono gli altri indagati insieme alla deputata Brambilla?. Quanto denaro è stato effettivamente deviato verso la conduttrice?. Quali sono i legami tra l'Enci e le società di produzione?.? In Breve Indagati anche presidente Enci Espedito Massimo Muto e responsabili amministrativi tre società produttrici.. Fatture false per circa 1,5 milioni di euro nel periodo 2020-2026.. Ipotizzato incasso del 90% dei fondi da parte della conduttrice Brambilla.. Precedente condanna Brambilla nel 2019 per fallimento Trafilerie del Lario di Calolziocorte.. La Procura di Milano ha aperto un fascicolo contro la deputata Michela Vittoria Brambilla per presunte false fatturazioni relative alla produzione del programma televisivo Dalla parte degli animali tra il 2020 e il 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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