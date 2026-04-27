Napoli Piazza Masaniello bloccata | due mesi di caos e divieti

A Napoli, la viabilità in Piazza Masaniello sarà interrotta dal 28 aprile al 27 giugno 2026 a causa di lavori in corso. Durante questo periodo, sarà vietato il transito e la sosta lungo tutta l’area, compresi i tratti tra piazza del Carmine e via del Mercato. La chiusura si protrarrà per due mesi, creando disagi e modifiche nei percorsi abituali dei mezzi e dei pedoni.

? Cosa sapere Blocco viabilità Piazza Masaniello a Napoli dal 28 aprile al 27 giugno 2026.. Divieto di transito e sosta h24 per cantieri tra piazza del Carmine e via del Mercato.. Dal 28 aprile al 27 giugno 2026, Piazza Masaniello subirà una trasformazione radicale della viabilità a causa di nuovi cantieri che bloccheranno il passaggio dei veicoli nel cuore del centro storico. Il Comune di Napoli ha infatti disposto un dispositivo temporaneo di circolazione per gestire i lavori previsti nell’area. Le restrizioni interessano il tratto stradale che parte dall’incrocio con piazza del Carmine e prosegue fino alla confluenza con via del Mercato....🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Napoli, Piazza Masaniello bloccata: due mesi di caos e divieti Notizie correlate Leggi anche: Napoli, stretta sulla movida a Piazza Bellini: nuovi orari e stop all’asporto notturno per due mesi Si riattiva una frana in Molise: A14 nel caos, traffico paralizzato per 13 km e ferrovia bloccata per mesiCode fino a tredici chilometri in direzione nord, in particolare nel tratto tra Poggio Imperiale e Termoli, e fino a sei chilometri in direzione sud,...