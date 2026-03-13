Nuova luce per la piazzetta di via Genova a Carbonara | inaugurato impianto d' illuminazione

Giovedì 12 marzo è stato inaugurato un nuovo impianto di illuminazione nella piazzetta tra via Genova e via Pantanelli nel quartiere Carbonara di Bari. L'evento ha visto la partecipazione dell’assessore alla Cura del Territorio e di alcuni consiglieri comunali. Le nuove luci sono state accese nel pomeriggio, portando un cambiamento visibile al giardino e alla zona circostante.

L'area verde dispone di uno spazio ludico per i più piccoli e di un impianto costituito da 6 pali dell’altezza di 6 metri Nuove luci per la piazzetta tra via Genova e via Pantanelli, nel quartiere Carbonara di Bari. Nel pomeriggio di giovedì 12 marzo è stato inaugurato l'impianto d'illuminazione del giardino, alla presenza dell’assessore alla Cura del Territorio Domenico Scaramuzzi e di alcuni consiglieri del Municipio IV. I lavori per implementare la piazzetta proseguiranno anche nelle prossime settimane: a breve, infatti, sarà installato anche un impianto di videosorveglianza con l'obiettivo di migliorare. A breve la piazzetta sarà dotata anche di un impianto di videosorveglianza che migliori la percezione di sicurezza degli utenti della piazzetta. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Articoli correlati

Lavori per la nuova illuminazione sul lungomare a Palese e San Girolamo: "Nuova luce"Proseguono i lavori per la riqualificazione e il potenziamento degli impianti di pubblica illuminazione sul lungomare a Palese e San Girolamo.

E luce fu! Attivata la nuova illuminazione alla stazione di TalamonaDopo la segnalazione di un lettore di SondrioToday relativa al nuovo impianto di illuminazione della stazione di Talamona, realizzato nell'ambito dei...

Contenuti utili per approfondire Nuova luce

Temi più discussi: Una nuova luce torna a far risplendere la Basilica di San Siro; Ispica, nuova luce per la basilica di Santa Maria Maggiore; Roma, al via lavori per la nuova illuminazione del ponte Flaminio; Illuminazione e restauro delle lanterne. Torna a splendere Ponte Flaminio.

Genova, nuova illuminazione scenografica per la Basilica di San SiroUna nuova luce per valorizzare uno dei luoghi più identitari di Genova: la Basilica di San Siro, tra le più belle e affascinanti chiese della città. Grazie all’intervento di Fondazione Friends of Geno ... primocanale.it

Una nuova luce torna a far risplendere la Basilica di San SiroL’antica cattedrale genovese si presenta oggi con un impianto illuminotecnico completamente rinnovato grazie all'intervento della Fondazione Friends of Genoa ... ilsecoloxix.it

Crotti Lampadari. . Dai nuova luce ai tuoi spazi, ora fino al -20%. Da Crotti Lampadari una selezione esclusiva di lampade di design iconiche dei brand più amati, ora in promozione. È il momento giusto per rinnovare i tuoi ambienti con stile e qualità. Scop - facebook.com facebook