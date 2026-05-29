Romania drone colpisce un palazzo | incendio e due feriti a Gala?i
Un drone ha colpito un edificio a Gala?i, in Romania, causando un incendio e ferendo due persone. L’incidente avviene nonostante un’allerta preventiva delle autorità. Il drone ha deviato dalla traiettoria prevista e si è schiantato nel centro abitato. Le cause dello spostamento e dell’impatto sono ancora in fase di accertamento. Non ci sono altre informazioni su eventuali responsabilità o dettagli tecnici del mezzo coinvolto.
? Punti chiave Come è stato possibile l'impatto nonostante l'allerta preventiva delle autorità?. Perché il drone ha deviato la rotta verso il centro abitato?. Chi sono i proprietari dell'appartamento colpito dall'esplosione al decimo piano?. Quali misure adotterà la NATO per proteggere i confini romeni?.? In Breve Incendio scoppiato al decimo piano di un condominio di Gala?i. Due feriti con ferite lievi colpiti dall'esplosione del drone. Ipotesi drone russo legata agli attacchi massicci verso Odessa. Rischio detriti militari per i confini della Romania e della Nato. Un drone precipita su un condominio a Gala?i provocando un incendio al decimo piano e ferendo due persone poco dopo l’allerta sulle possibili cadute di oggetti dallo spazio aereo. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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