Romania drone colpisce un palazzo | incendio e due feriti a Gala?i

Notizia in breve

Un drone ha colpito un edificio a Gala?i, in Romania, causando un incendio e ferendo due persone. L’incidente avviene nonostante un’allerta preventiva delle autorità. Il drone ha deviato dalla traiettoria prevista e si è schiantato nel centro abitato. Le cause dello spostamento e dell’impatto sono ancora in fase di accertamento. Non ci sono altre informazioni su eventuali responsabilità o dettagli tecnici del mezzo coinvolto.