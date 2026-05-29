Un drone russo colpisce la Romania e alza il livello di allerta nella Nato

Da linkiesta.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un drone russo ha colpito un edificio residenziale in Romania, causando danni visibili alla struttura. L’attacco ha portato all’attivazione del livello di allerta tra i paesi membri della Nato. La notizia ha suscitato preoccupazioni tra gli alleati, che seguono con attenzione l’evolversi della situazione. Al momento non ci sono notizie di vittime o feriti tra i civili coinvolti.

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L’attacco contro un edificio residenziale a Gala?i riaccende i timori di un allargamento del conflitto oltre l’Ucraina. Bucarest parla di «grave violazione» e convoca il Consiglio Supremo di Difesa Un drone russo ha colpito un edificio residenziale in Romania, aprendo un nuovo fronte di tensione tra Mosca e la Nato, alimentando i timori di un possibile allargamento del conflitto oltre i confini ucraini. L’episodio, avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì nella città di Gala?i, nell’est del Paese, ha provocato un incendio e il ferimento di due persone, secondo quanto riferito dalle autorità rumene e riportato dal New York Times. Secondo il ministero degli Esteri di Bucarest, il velivolo senza pilota faceva parte di un attacco russo contro l’Ucraina e si sarebbe schiantato contro un condominio in territorio rumeno. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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