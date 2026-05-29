Drone russo colpisce palazzo in Romania | Grave escalation Nato condanna Mosca | Sconsiderata

Notizia in breve

Nella notte, un drone proveniente dalla Russia è precipitato su un edificio residenziale nella città di Gala?i, in Romania. L’incidente ha causato danni alla struttura e ha provocato alcune ferite tra i residenti. Il governo romeno ha condannato l’attacco come una mossa sconsiderata, mentre le autorità militari della Nato hanno definito l’evento una grave escalation della tensione nella regione.