Drone russo colpisce palazzo in Romania | Grave escalation Nato condanna Mosca | Sconsiderata

Da fanpage.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella notte, un drone proveniente dalla Russia è precipitato su un edificio residenziale nella città di Gala?i, in Romania. L’incidente ha causato danni alla struttura e ha provocato alcune ferite tra i residenti. Il governo romeno ha condannato l’attacco come una mossa sconsiderata, mentre le autorità militari della Nato hanno definito l’evento una grave escalation della tensione nella regione.

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Nella notte un drone è precipitato su un edificio residenziale nella città di Gala?i, in Romania, Paese membro della Nato. Si registrano due feriti. Von der Leyen: "Mosca ha superato un altro limite". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Guerra, drone russo colpisce palazzo in Romania: due feriti. Bucarest: «Grave escalation»

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