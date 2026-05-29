Un drone russo ha colpito un palazzo a Gala?i, in Romania, causando feriti. Bucarest ha denunciato la violazione dello spazio aereo della NATO. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori. Non sono stati forniti dettagli sul numero di feriti. La situazione ha provocato tensione ai confini della NATO. Le autorità locali stanno monitorando la situazione. Non ci sono state altre conferme o commenti ufficiali.

Bucarest denuncia la violazione dello spazio aereo Nato dopo l’impatto di un drone russo su un palazzo a Gala?i. Feriti due civili, condanna di Ue e Alleanza Atlantica.. Un drone russo è precipitato nella notte su una zona residenziale nella città di Gala?i, in Romania, provocando un incendio e il ferimento lieve di due persone. L’episodio è avvenuto durante un massiccio attacco lanciato dalla Federazione Russa contro la vicina regione ucraina di Odessa, a pochi chilometri dal confine romeno. Secondo quanto riferito dalle autorità locali e dal Servizio romeno di pronto intervento (ISU), il drone si è schiantato contro un condominio causando un’esplosione e un incendio in un appartamento al decimo piano. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Drone russo colpisce palazzo in Romania: feriti e tensione ai confini Nato

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Guerra, drone russo colpisce palazzo in Romania: due feriti. Bucarest: «Grave escalation»

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