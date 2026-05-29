Un decennio di sorrisi | il Percorso labiopalatoschisi celebra oltre duemila ricoveri

Il Percorso Labiopalatoschisi dell’Aoup ha compiuto dieci anni di attività. Creato nel 2014 presso il Santa Chiara, ha introdotto posti letto dedicati nel 2016. In questo periodo, sono stati effettuati oltre 2000 ricoveri. La struttura si occupa di trattamenti specifici per pazienti con labiopalatoschisi.

Pisa, 29 maggio 2026 – Il Percorso Labiopalatoschisi dell’Aoup festeggia 10 anni: istituito al Santa Chiara nel 2014, ma dotato di posti letto dedicati nel 2016, ha superato oggi il traguardo dei 2000 ricoveri totali. Una realtà unica in Italia che, dal 2024, è entrata anche ufficialmente a far parte della rete nazionale dei Centri Smile House, istituita dalla omonima Fondazione ETS. Questi Centri sono strutture di eccellenza per la diagnosi e l’assistenza multispecialistica di pazienti affetti da malformazioni cranio-maxillo-facciali, dalla diagnosi prenatale fino al termine dello sviluppo psicofisico. Tutto questo bagaglio di expertise e... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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