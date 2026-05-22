Dieci anni di sorrisi | la festa del Percorso labiopalatoschisi dell’Aoup

Il Percorso Labiopalatoschisi dell’Aoup ha raggiunto i dieci anni di attività. Nato nel 2014 presso l’ospedale Santa Chiara, nel 2016 ha ottenuto posti letto dedicati. In questo periodo, sono stati effettuati oltre 2000 ricoveri complessivi. La struttura si occupa di trattare questa condizione congenita, offrendo assistenza a pazienti di diverse età. La celebrazione dei dieci anni si è svolta con una cerimonia pubblica, senza ulteriori dettagli sugli eventi.

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