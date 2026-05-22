Dieci anni di sorrisi | la festa del Percorso labiopalatoschisi dell’Aoup
Il Percorso Labiopalatoschisi dell’Aoup ha raggiunto i dieci anni di attività. Nato nel 2014 presso l’ospedale Santa Chiara, nel 2016 ha ottenuto posti letto dedicati. In questo periodo, sono stati effettuati oltre 2000 ricoveri complessivi. La struttura si occupa di trattare questa condizione congenita, offrendo assistenza a pazienti di diverse età. La celebrazione dei dieci anni si è svolta con una cerimonia pubblica, senza ulteriori dettagli sugli eventi.
Il Percorso Labiopalatoschisi dell’Aoup festeggia 10 anni: istituito al Santa Chiara nel 2014, ma dotato di posti letto dedicati nel 2016, ha superato oggi il traguardo dei 2000 ricoveri totali. Una realtà unica in Italia che, dal 2024, è entrata anche ufficialmente a far parte della rete. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Jikook: Jimin & Jungkook Have Arrived at Stanford! ARMYs Flood the Stadium Since Midnight
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Dieci anni. A pensarci mi viene ancora la pelle d’oca. Domenica sera, per la festa dei 10 anni di Officina della Pizza, mi avete regalato un’emozione che difficilmente riuscirò a descrivere a parole. Vedere il locale pieno, i vostri sorrisi, sentire i brindisi e la facebook
#TraiFiori su #VentagliDiParole I fiori sono sorrisi di confine Frontiere felici tra la terra e il cielo F.Giannini Buongiorno @VentagliP @Paola_Glmnn x.com
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