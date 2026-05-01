FOTOGALLERY Strabenevento la carica degli oltre 1000 podisti | gioie e sorrisi in un percorso unico

Oltre mille podisti hanno preso parte alla 33ª edizione della Strabenevento, evento che si svolge da più di trent’anni. La manifestazione ha visto la partecipazione di 1.116 iscritti, il numero più alto mai registrato finora. Durante la corsa, i partecipanti hanno mostrato sorrisi e momenti di gioia lungo il percorso, che si svolge in un contesto unico. La gara si conferma come una delle più partecipate della regione.

Successo annunciato per la 33esima edizione della Strabenevento che ha fatto registrare il record di iscritti (1116) nella sua oltre trentennale tradizione. Al via un tripudio di colori, passione e gioia che si sono snodate lungo un percorso intriso di storia che ha lasciato a bocca aperta i tanti runners alla loro prima esperienza tra le strade di Benevento. Ieri in Campania: ucciso a Ibiza, arrestato 45enne avellinese. Entra in. VIDEO & FOTO Benevento, buone notizie dall’Imbriani: tre recuperi per Floro. VIDEO Comunali, Domenico Errico lancia la sua candidatura: “Calvi ha bisogno. VIDEO Benevento – Catania è già iniziata: in campo i commercialisti.🔗 Leggi su Anteprima24.it

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