Un altro weekend di bel tempo ma con l' allerta afa

Venerdì, il cielo è parzialmente nuvoloso e l’umidità è elevata. La giornata inizia con nuvole, ma nel corso delle ore l’umidità diminuisce. Non sono previste precipitazioni e il clima rimane stabile. L’allerta afa rimane attiva, anche se le temperature non superano i valori più elevati. Il weekend continuerà con condizioni di bel tempo, ma con temperature elevate e livelli di umidità ancora elevati.

Venerdì inizia sotto il segno delle nuvole, con un alto tasso di umidità che scenderà durante la giornata. Le temperature oggi non supereranno i 30° gradi. Sabato e domenica sarà più caldo. Una svolta meteo è poi attesa da martedì.Le previsioni per sabatoCieli in prevalenza poco nuvolosi per. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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Severe storm watch in East Coast: Power outage and tornado threats loom for millions

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