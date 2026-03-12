In Toscana, il meteo si presenta instabile con nuvole dense e piogge intermittenti che interessano gran parte della regione. Oggi, 12 marzo, le condizioni sono caratterizzate da un cielo molto nuvoloso e dalla possibilità di rovesci locali. Si prevede un miglioramento nel fine settimana, anche se il tempo stabile e soleggiato non è ancora arrivato. All’Abetone, nel frattempo, sta nevicando.

Firenze, 12 marzo – Meteo altalenante, almeno fino alla fine del mese. Oggi, 12 marzo, ombrello sempre a portata di mano, dato che su gran parte della nostra regione abbiamo cielo molto nuvoloso e piogge sparse e intermittenti. Secondo le previsioni del consorzio Lamma, i fenomeni sono attesi soprattutto nelle ore del mattino sulle province di Livorno, Pisa e Lucca e, in parte, su Prato e Pistoia. Nel pomeriggio le precipitazioni potranno estendersi anche alle zone interne, in particolare sulle province di Arezzo, Siena e Grosseto, mentre deboli piogge non sono escluse anche sul resto della regione. Per venerdì 13 e sabato 14 è previsto un modesto miglioramento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Toscana, meteo instabile: miglioramento nel weekend ma il bel tempo non arriva. E intanto nevica all'Abetone

