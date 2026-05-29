Un alunno di 11 anni ha tentato di accoltellare il docente durante una lezione. Prima dell’aggressione, aveva ricevuto un voto di 4 in pagella. Secondo quanto riferito, l’intera scena è stata trasmessa in diretta streaming e il bambino indossava un casco. Non ci sono notizie di feriti o danni materiali, ma l’episodio ha suscitato scalpore. La polizia ha avviato accertamenti per chiarire le dinamiche dell’incidente.

Ci sarebbe la rabbia per un quattro preso a un’interrogazione dietro al terribile gesto compiuto da uno studente di 11 anni: il ragazzino ha provato ad accoltellare il proprio professore. L’episodio è avvenuto questa mattina nell’Istituto comprensivo G. Lombardo Radice – E. Fermi di San Vito Lo Capo, in provincia di Trapani. Lo studente è stato bloccato prima di riuscire a ferire il docente, un professore di tecnologia. – Notizie.com Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo avrebbe portato a scuola due coltelli di piccole dimensioni e avrebbe cercato di aggredire il docente davanti ai compagni di classe. 🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - Un 4 in pagella, il casco e la diretta streaming: lo sconcertante piano dell’alunno di 11 anni che ha aggredito il prof

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