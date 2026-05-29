Questa mattina, poco prima delle 10, un ragazzino di 11 anni ha colpito con un coltello il docente di tecnologia durante una lezione davanti ai compagni di classe. L'aggressione è avvenuta nella scuola media di San Vito Lo Capo. Il ragazzo ha indossato un casco integrale durante l'attacco e ha condiviso la scena in diretta su Telegram. Il docente è stato ferito, ma non sono state fornite informazioni sulle sue condizioni.

Questa mattina, poco prima delle 10, un ragazzino di 11 anni della scuola media “ Giuseppe Lombardo Radice - Enrico Fermi ” di San Vito Lo Capo (Trapani) ha aggredito il professore di tecnologia durante la lezione, davanti ai compagni di classe.Il bambino si è presentato a scuola armato di due coltelli di piccole dimensioni, indossando un casco integrale per non farsi riconoscere. Ha cercato di colpire il docente e ha ripreso tutta la scena con il cellulare, trasmettendo una diretta video all’interno di un gruppo Telegram. Il professore è riuscito a disarmarlo, riportando solo un piccolo taglio al palmo della mano. Secondo le prime indagini dei Carabinieri, non sarebbe emerso alcun diverbio precedente né motivi di contrasto tra lo studente e l’insegnante. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - San Vito Lo Capo, casco integrale e in diretta su Telegram: coltellate contro il prof, finisce male

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Trapani, studente di 11 anni tenta di accoltellare il prof e riprende l'aggressione col cellulare

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Ha tentato di accoltellare il professore di tecnologia durante le lezioni, ma è stato bloccato prima di riuscire a ferirlo. Protagonista dell'episodio uno studente di 11 anni di una scuola media di San Vito Lo Capo, in provincia di Trapani. Secondo le prime ricostr x.com

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