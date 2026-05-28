Caldo i sindacati chiedono un’ordinanza urgente alla Regione per chi lavora nei cantieri

Da firenzetoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I sindacati dell’edilizia chiedono alla Regione Toscana un’ordinanza urgente per proteggere i lavoratori dai rischi legati alle alte temperature. Con il caldo arrivato in anticipo e le temperature già sopra la media stagionale, gli operai dei cantieri sono esposti a condizioni di lavoro difficili. La richiesta mira a garantire misure di sicurezza più stringenti e interventi immediati per tutelare la salute dei lavoratori durante le ondate di caldo.

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Con il caldo che è arrivato in anticipo e temperature già sopra la media stagionale, i sindacati dell’edilizia lanciano un appello urgente alla Regione Toscana. I segretari regionali Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil Toscana chiedono un’ordinanza per proteggere i lavoratori esposti al sole nei. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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