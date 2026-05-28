Caldo i sindacati chiedono un’ordinanza urgente alla Regione per chi lavora nei cantieri
I sindacati dell’edilizia chiedono alla Regione Toscana un’ordinanza urgente per proteggere i lavoratori dai rischi legati alle alte temperature. Con il caldo arrivato in anticipo e le temperature già sopra la media stagionale, gli operai dei cantieri sono esposti a condizioni di lavoro difficili. La richiesta mira a garantire misure di sicurezza più stringenti e interventi immediati per tutelare la salute dei lavoratori durante le ondate di caldo.
Con il caldo che è arrivato in anticipo e temperature già sopra la media stagionale, i sindacati dell’edilizia lanciano un appello urgente alla Regione Toscana. I segretari regionali Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil Toscana chiedono un’ordinanza per proteggere i lavoratori esposti al sole nei. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Notizie e thread social correlati
Caldo fino a 33 gradi nei campi: i sindacati chiedono un'ordinanza urgente alla Regione: “Stop nelle fasce orarie più pericolose”Le temperature hanno raggiunto i 33 gradi nei campi della zona ferrarese, creando condizioni di forte disagio per i lavoratori agricoli.
Caldo estremo: i sindacati chiedono alla Regione lo stop ai cantieriCgil, Cisl e Uil Emilia-Romagna hanno chiesto alla Regione di emanare un'ordinanza urgente per fermare i cantieri durante le ore più calde.
Temi più discussi: Troppo caldo per lavorare: sindacati chiedono lo stop ai cantieri nelle ore centrali; Ordinanza caldo, i sindacati la vogliono subito. La Regione Emilia-Romagna: Pronta la settimana prossima; Caldo record, i sindacati: Stop al lavoro nelle ore più calde in Emilia-Romagna; Caldo, i sindacati chiedono alla Regione un'ordinanza per tutelare i lavoratori edili e delle cave.
Caldo fino a 33 gradi nei campi: i sindacati chiedono un'ordinanza urgente alla Regione: Stop nelle fasce orarie più pericolose x.com
Caldo estremo nei cantieri, sindacati chiedono tavolo alla Regione: Servono misure strutturaliApplicazione territoriale del Protocollo nazionale sul rischio climatico, regole uniformi per stop e pause nei cantieri, ricorso semplificato alla Cassa integrazione, più controlli e tutele per i lavo ... umbria24.it
Caldo estremo, i sindacati costruttori della Toscana chiedono alla Regione un’ordinanza urgente per tutelare i lavoratori edili e delle caveEgregio Governatore, Le scriviamo per richiamare la Sua attenzione sul tema dei rischi da esposizione ad alte temperature per i lavoratori delle costruzioni. Si apre così la lettera che i segretari ... greenreport.it
Si profila uno sciopero Samsung che coinvolge 47.000 lavoratori mentre il presidente della Corea del Sud sollecita un accordo tra i sindacati reddit