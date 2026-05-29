Umbertide Piantine solidali a sostegno dell' Unicef | la scuola Di Vittorio dona 2300 euro

Da perugiatoday.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oltre 2300 euro interamente destinati ai bambini del Medio Oriente colpiti dal conflitto armato, grazie alla generosità delle famiglie e all’impegno degli alunni. Questa mattina, venerdì 29 maggio, alla scuola primaria Di Vittorio di Umbertide, si è svolto l’evento conclusivo dell’iniziativa. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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