Regali solidali per la Festa della Mamma | scende in piazza il banchetto Unicef

In vista della Festa della Mamma, il 10 maggio, un banchetto dell'Unicef sarà allestito nella piazza Nzegna di Carovigno. L'iniziativa è promossa dal comitato provinciale dell'ente e mira a raccogliere fondi attraverso regali solidali. La presenza nel centro cittadino intende coinvolgere i passanti e sensibilizzare sull'importanza di sostenere le mamme in tutto il mondo, con un gesto simbolico dedicato alla festa.

CAROVIGNO - In occasione della Festa della Mamma, il prossimo 10 maggio, il comitato provinciale per l'Unicef di Brindisi ha organizzato nella piazza Nzegna di Carovigno un banchetto per poter dimostrare, con un piccolo gesto, l'amore per tutte le mamme del mondo. Dalle 10:00 alle 13:00, i.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate 15 regali per la Festa della mamma 2026 tra idee originali e classici senza tempoDa piccoli si parte da un disegno, per poi cercare di comprare qualcosa con i primi risparmi, fino ai regali veri e propri. La Fondazione Telethon scende in piazza per la ricerca con i biscotti solidaliUn delizioso cuore di biscotto per trasmettere speranza e sensibilizzare sulla ricerca. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Festa della mamma. Un fiore sospeso per la mamma e per aiutare le donne che vogliono ripartire; Cosa fare a Milano per la festa della mamma 2026? Eventi (anche gratis!) e regali speciali; Speciale Danzatricità per la Festa della Mamma a Giulianova con regalo per le mamme; Una messa in piega alle madri dei bambini ricoverati al Gaslini, l’appello di Valentina: Parrucchiere, uniam…. 20 idee regalo per la Festa della MammaPiù semplice ma sempre efficace, la classica tazza per la mamma: un piccolo gesto che diventa una dichiarazione d'affetto quotidiana. guidasicilia.it Festa della Mamma, i migliori regali per celebrare al meglio il 10 maggioCome da tradizione, la seconda domenica di maggio è il giorno per festeggiare la persona che ci ha donato la vita. Abbiamo selezionato per voi alcune sorprese per farla sentire speciale e dirle grazie ... corriere.it In occasione della Festa della Mamma, Good Samaritan ODV organizza un’iniziativa speciale aperta a tutti: uno shooting fotografico gratuito dedicato a mamme, figli e nonne, in programma sabato 9 a partire dalle ore 14.30. Un’opportunità per vivere un - facebook.com facebook