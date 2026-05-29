Umbertide | 2.300 euro per l’Unicef grazie alle piantine degli alunni

Notizia in breve

Gli studenti di Umbertide hanno raccolto 2.300 euro destinati all’Unicef grazie alla vendita di piantine. I bambini hanno trasformato dei vasi semplici in fondi attraverso la cura delle piante. La guida tecnica nella coltivazione è stata fornita da un insegnante o un esperto, che ha seguito i bambini durante il progetto. La somma raccolta è stata ottenuta dalla vendita delle piante coltivate dagli studenti.