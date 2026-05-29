Umbertide | 2.300 euro per l’Unicef grazie alle piantine degli alunni
Gli studenti di Umbertide hanno raccolto 2.300 euro destinati all’Unicef grazie alla vendita di piantine. I bambini hanno trasformato dei vasi semplici in fondi attraverso la cura delle piante. La guida tecnica nella coltivazione è stata fornita da un insegnante o un esperto, che ha seguito i bambini durante il progetto. La somma raccolta è stata ottenuta dalla vendita delle piante coltivate dagli studenti.
? Punti chiave Come hanno fatto gli studenti a trasformare dei semplici vasi in fondi?. Chi ha guidato tecnicamente i bambini nella cura delle piante?. Perché questo progetto ha permesso di ottenere il riconoscimento Unicef?. Come verranno utilizzati concretamente i 2.300 euro raccolti per il Medio Oriente?.? In Breve Progetto Piantine solidali svolto dai bambini del II Circolo durante tutto il mese di maggio.. Collaborazione tecnica con il professor Vittorio Raggi del dipartimento di Agraria di Perugia.. Partecipazione alla consegna dei fondi della dirigente Raffaella Reali e dell'assessora Lara Goracci.. Raccolta destinata ai bambini del Medio Oriente colpiti dai conflitti bellici. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Umbertide, "Piantine solidali" a sostegno dell'Unicef: la scuola Di Vittorio dona 2300 euro
DonaCibo 2026 è stata un successo anche grazie all'indispensabile contributo degli alunni del "Novelli-Natalucci"La ventunesima edizione di DonaCibo, organizzata dal Banco di solidarietà di Ancona, si è conclusa con risultati positivi per il territorio.