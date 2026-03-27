La ventunesima edizione di DonaCibo, organizzata dal Banco di solidarietà di Ancona, si è conclusa con risultati positivi per il territorio. L’evento ha visto la partecipazione attiva degli alunni del

Dei 1.801 chili di generi alimentari raggiunti nella zona, ben 938 giungono dall'Istituto comprensivo di Ancona. L'appuntamento è già per il 2027. ANCONA – La ventunesima edizione di DonaCibo, l’iniziativa di solidarietà promossa dal Banco di solidarietà di Ancona, ha registrato un successo straordinario sul territorio. Grazie all’impegno di scuole, studenti, famiglie e personale, la raccolta alimentare è stata abbondante e capillare, a favore delle famiglie in stato di indigenza. Anche quest’anno l’Istituto comprensivo Novelli-Natalucci di Ancona, in tutte le sue scuole, da quella d’infanzia alla secondaria di primo grado, ha partecipato con entusiasmo e generosità. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

© Anconatoday.it - DonaCibo 2026 è stata un successo anche grazie all'indispensabile contributo degli alunni del "Novelli-Natalucci"

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