Ultimissime Juve LIVE | Vlahovic avvistato a Londra a breve vertice tra Spalletti e Comolli

Da juventusnews24.com 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Vlahovic è stato avvistato a Londra. A breve si terrà un vertice tra Spalletti e Comolli.

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