Ultimissime Juve LIVE | rivelazione di Spalletti dalla Continassa cinque big possono partire senza Champions

Da juventusnews24.com 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle ultime ore, in casa Juventus, si sono susseguite dichiarazioni e aggiornamenti riguardanti il futuro della squadra. L’allenatore ha rilasciato una dichiarazione dalla Continassa, in cui ha parlato di cinque giocatori che potrebbero lasciare il club prima della fine della stagione, anche se la squadra non ha più la possibilità di partecipare alla Champions League. La redazione di JuventusNews24 fornisce aggiornamenti in tempo reale sulle novità che coinvolgono il club.

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