Ultimissime Juve LIVE | rivelazione di Spalletti dalla Continassa cinque big possono partire senza Champions
Nelle ultime ore, in casa Juventus, si sono susseguite dichiarazioni e aggiornamenti riguardanti il futuro della squadra. L’allenatore ha rilasciato una dichiarazione dalla Continassa, in cui ha parlato di cinque giocatori che potrebbero lasciare il club prima della fine della stagione, anche se la squadra non ha più la possibilità di partecipare alla Champions League. La redazione di JuventusNews24 fornisce aggiornamenti in tempo reale sulle novità che coinvolgono il club.
Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 20 maggio 2026. Calciomercato Juve, senza Champions largo almeno a un sacrificio: da Thuram a Bremer, chi può partire. I cinque nomi. Ore 09.20 – Calciomercato Juve, le possibili cessioni per finanziare le casse dei bianconeri senza la Champions con diversi top player nel mirino Spalletti via dalla Juve? La rivelazione: «Se avete anche solo un dubbio su di me non preoccupatevi dei due anni di contratto». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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