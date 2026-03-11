Sondaggi politici Vannacci prende la metà dei voti della Lega | FdI giù recupera il Pd

Secondo l'ultima rilevazione di Swg per Tg La7, Vannacci ottiene circa la metà dei voti della Lega, mentre Fratelli d’Italia registra una diminuzione nei consensi. Il Partito Democratico mostra segnali di recupero, e il divario tra centrodestra e centrosinistra si riduce, con le due aree politiche separate da meno di un punto percentuale. La situazione rimane in continua evoluzione nei sondaggi politici.

Il divario tra centrodestra e centrosinistra continua a ridursi nei sondaggi. L’ultima rilevazione realizzata da Swg per Tg La7 fotografa un quadro politico in movimento, con le due principali aree politiche separate da meno di un punto percentuale. Un margine molto ristretto che conferma una tendenza già osservata nelle settimane precedenti: mentre la coalizione guidata dalla premier Giorgia Meloni registra alcune flessioni interne, il cosiddetto campo progressista mostra segnali di crescita. Nonostante i cambiamenti, il dato centrale rimane invariato: Fratelli d’Italia continua a essere con ampio margine il primo partito italiano, mentre la competizione più serrata riguarda l’equilibrio tra le coalizioni. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

