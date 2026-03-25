Sondaggi politici Giorgia Meloni resiste al 29% mentre crescono Schlein e Conte

I sondaggi politici recenti indicano che il consenso verso il leader di un partito di centrodestra si stabilizza al 29%, mentre quelli di un’alleata di sinistra e di un ex presidente del Consiglio registrano aumenti. Dopo la fine del silenzio elettorale sul referendum sulla Giustizia, i dati mostrano una situazione di stabilità comparabile a quella pre-voto per le forze politiche principali.

I nuovi sondaggi politici, archiviato il silenzio elettorale relativo al referendum sulla Giustizia, mostrano una situazione sovrascrivibile a quella precedente al voto, relativamente al consenso dei partiti. Ma con l'aggiunta di un importante novità: l'aumento dell'affluenza oggi stimata al 60%. Per quanto riguarda il consenso elettorale, Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni domina col 29% delle preferenze pur avendo perso il -0,5%. Seguono il Partito Democratico di Elly Schlein al 22% e il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte al 13%. Tali forze d'opposizione hanno entrambe guadagnato il +0,5%. Chi sale e chi... 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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