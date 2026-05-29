Un ufologo ha proposto che il Vaticano assuma il ruolo di guida nella gestione dei contatti con civiltà extraterrestri. Secondo l’esperto, il coinvolgimento della Chiesa potrebbe favorire un approccio coordinato e trasparente. La preoccupazione riguarda anche il possibile utilizzo dei dati sugli UFO da parte delle superpotenze per scopi di ricatto o pressione geopolitica. La questione rimane aperta e senza risposte ufficiali.

? Punti chiave Perché il Vaticano dovrebbe gestire il contatto con civiltà extraterrestri?. Come potrebbero le superpotenze usare i dati UFO per ricatti geopolitici?. Chi sono le entità che preoccupano i funzionari americani come Vance?. Cosa accadrebbe se la Chiesa dovesse battezzare esseri con forme biologiche aliene?.? In Breve Monsignor Corrado Balducci e Padre Jose Gabriel Funes sostengono l'esistenza di civiltà extraterrestri.. Fratel Guy Consolmagno ipotizza l'accoglienza sacramentale di esseri con caratteristiche biologiche diverse.. Vance esprime preoccupazione per entità potenzialmente demoniache legate a interessi di Thiel.. Possibile redazione di una seconda enciclica vaticana sulla vita nell'universo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ufologo: “Il Vaticano guidi gli esperti per gestire il contatto UFO

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