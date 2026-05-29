Ufologo | Il Vaticano guidi gli esperti per gestire il contatto UFO
Un ufologo ha proposto che il Vaticano assuma il ruolo di guida nella gestione dei contatti con civiltà extraterrestri. Secondo l’esperto, il coinvolgimento della Chiesa potrebbe favorire un approccio coordinato e trasparente. La preoccupazione riguarda anche il possibile utilizzo dei dati sugli UFO da parte delle superpotenze per scopi di ricatto o pressione geopolitica. La questione rimane aperta e senza risposte ufficiali.
? Punti chiave Perché il Vaticano dovrebbe gestire il contatto con civiltà extraterrestri?. Come potrebbero le superpotenze usare i dati UFO per ricatti geopolitici?. Chi sono le entità che preoccupano i funzionari americani come Vance?. Cosa accadrebbe se la Chiesa dovesse battezzare esseri con forme biologiche aliene?.? In Breve Monsignor Corrado Balducci e Padre Jose Gabriel Funes sostengono l'esistenza di civiltà extraterrestri.. Fratel Guy Consolmagno ipotizza l'accoglienza sacramentale di esseri con caratteristiche biologiche diverse.. Vance esprime preoccupazione per entità potenzialmente demoniache legate a interessi di Thiel.. Possibile redazione di una seconda enciclica vaticana sulla vita nell'universo. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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