Dietro i numeri della crisi del commercio al dettaglio ci sono storie di piccoli imprenditori che cercano di adattarsi ai nuovi stili di spesa e di gestire il contatto con i clienti. Le strategie di resilienza adottate variano, ma tutte si concentrano sulla capacità di affrontare le difficoltà quotidiane e di trovare soluzioni per mantenere in vita le attività. Sono queste le esperienze che caratterizzano il panorama attuale del settore.

Dietro i numeri della crisi del commercio al dettaglio ci sono storie, esperienze e strategie di resistenza quotidiana. A raccontarle sono i commercianti della Spezia, tra negozi storici e nuove aperture. Tra le categorie più a rischio, ci sono le librerie che lentamente stanno scomparendo dai centri storici e dalle periferie. A tracciare un bilancio, è Lucrezia Ricci della libreria omonima. "Negli ultimi anni c’è stato un grande calo delle vendite, si vende circa un terzo rispetto a dieci anni fa. Le librerie risentono soprattutto la concorrenza dell’online, per la velocità con cui arrivano i libri, e la presenza invasiva di grandi centri commerciali e delle catene, anche qui a Spezia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - I piccoli e le strategie di resilienza: "Adattarsi ai nuovi stili di spesa e gestire il contatto con la gente"

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