JD Vance e gli Ufo | Gli alieni sono demoni

JD Vance, vicepresidente di un partito conservatore, ha recentemente parlato di Ufo durante un podcast. Ha affermato che gli alieni sono demoni e ha condiviso la sua ossessione per il fenomeno UFO. La conversazione si è incentrata sulle sue opinioni personali e sulle teorie riguardanti gli extraterrestre, senza riferimenti a fatti verificati o a studi scientifici.

JD Vance ha un’«ossessione»: gli Ufo. Ospite del podcast conservatore Benny Show, il vicepresidente degli Stati Uniti ha parlato della sua vera fissazione per gli alieni, ammettendo di non aver ancora avuto tempo di consultare i file governativi sugli UAP ( Unidentified Aerial Phenomena ) promessi da Donald Trump. «Ma lo farò – ha detto – fidatevi, ne sono ossessionato». Nel corso dell’intervista con Benny Johnson, Vance ha innanzitutto paragonato gli alieni a dei « demoni », per poi chiamare in causa la religione e offrire una lettura personale (e “teologica”) del fenomeno. «Tutte le grandi religioni del mondo, incluso il cristianesimo, riconoscono che esistono cose difficili da spiegare – ha sottolineato -. 🔗 Leggi su Open.online

Articoli correlati

Leggi anche: JD Vance: “Sono ossessionato dagli Ufo: non sono alieni, sono demoni. Sono esseri celesti che volano in giro, che fanno cose strane alle persone. Là fuori ci sono cose strane difficili da spiegare”

Leggi anche: Trump vuole aprire gli “X-files” e annuncia: “Divulgheremo tutte le informazioni su UFO e alieni”

J.D. VANCE e il mistero degli UFO: NON SONO ALIENI, SONO DEMONI

Una selezione di notizie

Discussioni sull' argomento Vance: Sono ossessionato dagli Ufo, gli alieni sono demoni; JD Vance 'ossessionato dagli Ufo. Sono demoni; La nuova versione di JD Vance in un podcast: Gli Alieni sono demoni che volano in giro e fanno cose strane alle persone; JD Vance: Sono ossessionato dagli Ufo: non sono alieni, sono demoni. Sono esseri celesti che volano in giro, che fanno cose strane alle persone. Là fuori ci sono cose strane difficili da spiegare.

Vance: Sono ossessionato dagli Ufo, gli alieni sono demoniIl vicepresidente americano JD Vance confessa di essere ossessionato dagli alieni. Sono demoni, fanno cose strane alle persone, ha detto. tgcom24.mediaset.it

Il vicepresidente statunitense JD Vance, convertito cattolico e noto per le posizioni integraliste, ribadisce di essere «ossessionato» agli alieni, che ritiene accostabili ai «demoni». Intervistato da un podcast populista vicino al movimento Maga, The Benny Show - facebook.com facebook

In vista delle elezioni presidenziali del 2028, e alla luce dell’impossibilità – Costituzione alla mano – di ricandidarsi, #Trump cerca pareri su chi avrebbe più chances contro uno sfidante dem #Rubio #Vance x.com