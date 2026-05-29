Ue pressing Meloni su risorse per l’energia E il governo congela il dossier su riarmo e difesa

L’Unione Europea ha chiesto al governo italiano di aumentare le risorse destinate all’energia. Nel frattempo, il governo ha deciso di sospendere temporaneamente l’esame delle questioni relative al riarmo e alla difesa. La presidente del Consiglio ha dichiarato che le spese per la difesa sono “il prezzo che paghiamo per la nostra libertà”. La questione riguarda le risorse finanziarie e le scelte politiche del paese.

(Adnkronos) – Da una parte le spese per la difesa, che – per dirla con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni – rappresentano “il prezzo che paghiamo per la nostra libertà”. Dall’altra la necessità di dare risposte immediate a famiglie e imprese alle prese con gli effetti della crisi energetica innescata dalla guerra in Iran,. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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