A Nicosia, la premier ha affermato che non ci sono stati contatti recenti con l’ex presidente degli Stati Uniti, sottolineando che l’Unione europea sta facendo pressione su questioni legate all’energia e alle regole. Ha ribadito la solidità dei rapporti con gli Stati Uniti e ha chiesto all’Europa di adottare un atteggiamento più deciso, evidenziando la necessità di evitare disparità tra gli Stati membri. La dichiarazione si è concentrata sulle relazioni internazionali e sulle strategie europee.

Da Nicosia la premier Meloni ribadisce la solidità dei rapporti con gli Usa e chiede più coraggio all’Europa: “Non sono sola, evitare nuove disparità tra Stati” La linea resta quella dellacautela nei rapporti internazionalie dellapressione in Europa sui dossier economici.A margine del Consiglio europeo informale diNicosia, la presidente del ConsiglioGiorgia Meloniha toccato diversi temi, dal rapporto con gli Stati Uniti alla questione energia, fino al Patto di stabilità e alla Nato. “Non ho sentitoDonald Trump”,ha chiarito Meloni, rispondendo alle domande dei cronisti. Nessun contatto recente e nessuna iniziativa particolare in corso: “I nostri rapporti con gli Stati Uniti sono sempre solidi”, ha aggiunto, ridimensionando qualsiasi retroscena o ipotesi di interlocuzioni riservate.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Meloni a Nicosia: ‘Con Trump nessun contatto, pressing Ue su energia e regole’

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