Oggi si celebra la giornata mondiale della sclerosi multipla. Il governo ha ribadito l'impegno a garantire l'accesso alle cure e a promuovere l'inclusione delle persone affette dalla malattia. In una dichiarazione ufficiale, il governo ha sottolineato che la tutela dei diritti e l'assistenza sanitaria rimangono priorità. Nessun cambiamento concreto è stato annunciato, ma si conferma l'attenzione su questi aspetti. La giornata serve a sensibilizzare sull'importanza di sostenere le persone con questa condizione.

Meloni ha evidenziato come la sclerosi multipla abbia conseguenze importanti non solo dal punto di vista sanitario, ma anche sociale ed economico, coinvolgendo direttamente pazienti e familiari. Secondo la presidente del Consiglio, affrontare questa sfida richiede un sistema sanitario capace di investire in innovazione, ricerca e assistenza personalizzata. In quest’ottica, il Governo ha destinato oltre 30 milioni di euro agli Irccs specializzati nell’ambito neurologico e riabilitativo, con particolare attenzione alle patologie neurologiche altamente invalidanti. La premier ha inoltre sottolineato la necessità di rendere il Servizio sanitario nazionale sempre più vicino ai bisogni delle persone fragili, garantendo percorsi di cura adeguati e continuità assistenziale. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Giornata mondiale della sclerosi multipla: il Governo conferma l’impegno su cure e inclusione

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