Mansi dorme in tenda per protesta contro i passaggi a livello con lui altri due consiglieri

Un consigliere comunale del Pd ha iniziato una forma di protesta dormendo in tenda vicino a un passaggio a livello in via del Bon. Con lui ci sono altri due consiglieri che partecipano all'iniziativa. La protesta è iniziata questa sera e si svolge sotto forma di permanenza notturna nella zona interessata. Nessuna dichiarazione è stata rilasciata sui motivi specifici dell'azione.