Mansi dorme in tenda per protesta contro i passaggi a livello con lui altri due consiglieri
Un consigliere comunale del Pd ha iniziato una forma di protesta dormendo in tenda vicino a un passaggio a livello in via del Bon. Con lui ci sono altri due consiglieri che partecipano all'iniziativa. La protesta è iniziata questa sera e si svolge sotto forma di permanenza notturna nella zona interessata. Nessuna dichiarazione è stata rilasciata sui motivi specifici dell'azione.
È cominciata la protesta di Matteo Mansi, il consigliere comunale del Pd che da stasera dormirà in tenda a fianco del passaggio a livello in via del Bon. La ragione è la stessa per cui Mansi si batte da anni insieme al comitato che porta il suo nome: rimuovere i passaggi a livello che.🔗 Leggi su Udinetoday.it
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