Paura per Mansi distrutto il suo presidio contro i passaggi a livello

Nella prima settimana di protesta contro i passaggi a livello, il presidio ha subito un attacco violento. Due individui, uno alto e robusto e una donna, si sono presentati alle 20, portando con sé minacce, insulti e distruggendo la tenda e i manifesti. L’episodio ha suscitato timore tra i partecipanti, che avevano già affrontato intimidazioni nelle giornate precedenti. La situazione si è conclusa con un atto di vandalismo che ha compromesso le attività di protesta.

Minacce, insulti, la tenda e i manifesti distrutti. La prima settimana di protesta di Matteo Mansi nel presidio in via del Bon contro i passaggi a livello è finita nel peggiore dei modi, ieri sera al calar del sole: “Due persone, uomo veramente alto e forte e una donna, si sono presentati alle 20.🔗 Leggi su Udinetoday.it Notizie correlate Mansi dorme in tenda per protesta contro i passaggi a livello, con lui altri due consiglieriÈ cominciata la protesta di Matteo Mansi, il consigliere comunale del Pd che da stasera dormirà in tenda a fianco del passaggio a livello in via del... Bologna Est: 5 passaggi a livello spariranno entro il 2026Il grande cantiere del quadrante est di Bologna sta entrando nella fase finale, con l’obiettivo di completare quasi tutte le opere in superficie...