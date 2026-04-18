Paura per Mansi distrutto il suo presidio contro i passaggi a livello

Da udinetoday.it 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella prima settimana di protesta contro i passaggi a livello, il presidio ha subito un attacco violento. Due individui, uno alto e robusto e una donna, si sono presentati alle 20, portando con sé minacce, insulti e distruggendo la tenda e i manifesti. L’episodio ha suscitato timore tra i partecipanti, che avevano già affrontato intimidazioni nelle giornate precedenti. La situazione si è conclusa con un atto di vandalismo che ha compromesso le attività di protesta.

Minacce, insulti, la tenda e i manifesti distrutti. La prima settimana di protesta di Matteo Mansi nel presidio in via del Bon contro i passaggi a livello è finita nel peggiore dei modi, ieri sera al calar del sole: “Due persone, uomo veramente alto e forte e una donna, si sono presentati alle 20.🔗 Leggi su Udinetoday.it

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