Marèa Bari inaugura la stagione 2026 | festa sul mare il 25 aprile con live music dj set e street food

Il 25 aprile a Bari si terrà la festa di apertura della stagione 2026 presso il locale Marèa. L’evento prevede musica dal vivo, un dj set e lo street food, attirando probabilmente molti visitatori e appassionati della zona. La serata rappresenta l’inizio ufficiale delle attività del locale per il nuovo anno e si svolgerà sul lungomare cittadino.

Marèa apre ufficialmente la nuova stagione 2026 e lo fa con una grande festa inaugurale in programma sabato 25 aprile a Bari, pronta a diventare uno degli eventi più attesi della primavera sul litorale cittadino.Situata in via Alfredo Giovine 47, Marèa è la prima struttura ad avviare la stagione.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Reggae, Panetti e Birrette: festa ai Giardini Luzzati con street food e vinile dj setMercoledì 11 febbraio ai Giardini Luzzati si festeggia con una serata a base di Reggae Panetti e Birrette. Il soffio della primavera sul mare: la Fugaracia saluta l’inverno tra dj set, food truck e karaokeNon una semplice manifestazione, ma un rito popolare profondamente radicato nell’anima della città. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Bari, torna la piccola Torre Quetta: Marèa inaugura la bella stagione con solarium, musica e chioschi food; Bari, torna Marèa: festa inaugurale il 25 aprile per la stagione estiva 2026; EST 105, ritorno alle origini: la Bari-Dubrovnik il 22 aprile una classica d'altomare in basso Adriatico - Saily. Bari, torna Marèa: festa inaugurale il 25 aprile per la stagione estiva 2026BARI - Sulla costa di Bari prende ufficialmente il via la stagione 2026 di Marèa, con una grande festa inaugurale in programma sabato 25 aprile. L’evento segna l’apertura della nuova stagione della st ... giornaledipuglia.com Bari, riapre la piccola Torre Quetta: sole, mare, musica e food. La città vissuta in modo nuovoDa sabato 25 aprile sul lungomare Alfredo Giovine parte la stagione di MARéA: giornata evento dalle 10 a notte. Confermati i quattro chioschi in riva al mare ... bari.repubblica.it Museo Civico Bari. h3llo3than · Meditate At Sea. Giornata Nazionale del mare Al Museo Civico Bari si celebra con l’Iniziativa Mareincontra, promossa dall’ass. culturale Incittà. Sabato 11 aprile, dalle ore 10:30 - facebook.com facebook