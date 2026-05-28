Che Festival 2026 | due settimane di cultura divertimento e solidarietà con Music for Peace
Dal 1° al 14 giugno si svolge “Che Festival 2026”, un evento estivo organizzato da Music for Peace. La manifestazione dura due settimane e propone musica, cultura e solidarietà. L’ingresso è gratuito, ma si richiede di portare generi di prima necessità da donare. L’obiettivo è raccogliere aiuti per le persone in difficoltà, combinando intrattenimento e solidarietà. La manifestazione si svolge in diverse location e coinvolge vari artisti e gruppi musicali.
Dal 1° al 14 giugno arriva “Che Festival 2026”, il grande evento estivo di Music for Peace con ingresso non in denaro ma in generi di prima necessità. Due settimane di cultura, divertimento e soprattutto solidarietà, presso la sede in via Balleydier 60 tutti i giorni dalle 12 alle 24, con. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Cheltenham Festival 2026 Week Ahead Preview | Tips from Paul Kealy, Johnny Dineen & David Jennings
Notizie e thread social correlati
Al via le iscrizioni per il centro estivo della Misericordia di Empoli: tre settimane di gioco, divertimento e solidarietàSono aperte le iscrizioni per il centro estivo organizzato dalla Misericordia di Empoli, che si svolgerà nel corso di tre settimane durante l’estate.
Si chiude con successo l'edizione 2026 di One Day Music FestivalL'edizione 2026 del One Day Music Festival si è conclusa con successo venerdì 1 maggio presso l’Afrobar “La Playa” a Catania.
Temi più discussi: Mi Ami Festival 2026, tutto ciò che c'è da sapere; RADIO 105 ANNUNCIA IL 105 SUMMER FESTIVAL 2026: IL 18 E 19 GIUGNO FARÀ TAPPA A FERRARA; BTTF – Back to the Future! Human Made Festival 2026; Milano Film Fest 2026.
Il #FestivaldiCannes 2026 si avvia verso la sua conclusione. Domani gli ultimi film e poi un sabato che trascorrerà principalmente in attesa della cerimonia di premiazione che assegnerà la Palma d'oro e gli altri premi. Oggi verranno proiettati due degli ultimi q x.com
GENOVA | CHE FESTIVAL 2026 Dal 1° al 14 giugno torna a Sampierdarena il Che Festival, ospitato negli spazi di Music For Peace in via Balleydier 60. Due settimane di eventi gratuiti tra musica, cultura, laboratori e partecipazione sociale, con attività quoti facebook
Festival di Cannes 2026: 'Fjord' di Cristian Mungiu vince la Palma d'Oro; 'Minotauro' vince il Grand Prix; Los Javis e Pawe? Pawlikowski vincono il miglior regista; Emmanuel Macchia e Valentin Campagne vincono il miglior attore; e Virginie Efira e Tao Okamoto reddit
I festival musicali dell’estate 2026 in Italia: la guida aggiornata, dal Rock in Roma agli I-DaysLa guida completa ai festival musicali in Italia per l'estate 2026: date, location e line-up degli eventi più attesi, dal Rock in Roma al Red Valley Festival ... fanpage.it
Che Festival 2026 a Genova: concerti, street food e solidarietà con Music for PeaceGenova si prepara a riaccendere i riflettori sul Che Festival, la manifestazione a cura di Music for Peace, uno degli appuntamenti estivi più attesi, capaci di unire intrattenimento, cultura e grande ... mentelocale.it