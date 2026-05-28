Che Festival 2026 | due settimane di cultura divertimento e solidarietà con Music for Peace

Notizia in breve

Dal 1° al 14 giugno si svolge “Che Festival 2026”, un evento estivo organizzato da Music for Peace. La manifestazione dura due settimane e propone musica, cultura e solidarietà. L’ingresso è gratuito, ma si richiede di portare generi di prima necessità da donare. L’obiettivo è raccogliere aiuti per le persone in difficoltà, combinando intrattenimento e solidarietà. La manifestazione si svolge in diverse location e coinvolge vari artisti e gruppi musicali.