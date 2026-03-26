Nuova ondata di attacchi russi in Ucraina lanciati 390 droni e 34 missili – Il video

Nella notte, undici regioni dell'Ucraina sono state interessate da una serie di attacchi russi che hanno coinvolto 390 droni e 34 missili. L'offensiva ha provocato almeno quattro decessi e numerosi feriti, tra cui alcuni bambini. È stato diffuso un video che mostra alcuni dei dispositivi coinvolti negli attacchi. La situazione rimane sotto osservazione da parte delle autorità locali e militari.

(Agenzia Vista) Ucraina, 24 marzo 2026 Una nuova ondata di attacchi russi ha colpito nella notte 11 regioni dell'Ucraina, causando almeno quattro morti e decine di feriti, tra cui diversi bambini. Il bilancio, ancora provvisorio, è stato diffuso dalle autorità ucraine mentre sono in corso le operazioni di soccorso e ripristino nelle aree colpite. Secondo i dati ufficiali, Mosca ha impiegato una forza d'urto massiccia: oltre 390 droni e 34 missili di diversa tipologia (balistici, da crociera e guidati). Colpiti edifici residenziali a Zaporizhzhia e Poltava, mentre a Shostka (Sumy) si è concentrato un attacco di quasi 40 droni. Colpito anche... 🔗 Leggi su Open.online Articoli correlati Guerra in Ucraina gli effetti di settimana di attacchi russi, oltre 1700 droni e 69 missili – Il video(Agenzia Vista) Kiev, 24 gennaio 2026 La Russia continua a colpire il sistema energetico ucraino, le infrastrutture critiche e le abitazioni civili:... Guerra in Ucraina, oltre 6000 droni e 158 missili lanciati dalla Russia nel mese di gennaio – Il video(Agenzia Vista) Kiev, 02 febbraio 2026 Continuano i bombardamenti russi sull'Ucraina. Approfondimenti e contenuti su Nuova ondata Temi più discussi: Idf, nuova ondata di attacchi contro infrastrutture a Teheran; Idf, nuova ondata di attacchi contro infrastrutture a Teheran; Buona la prima Iran, la tregua di Trump; Iran, Idf: In corso nuova ondata di attacchi contro infrastrutture a Teheran - Geagency. Nuova ondata di attacchi russi in Ucraina, lanciati 390 droni e 34 missiliUna nuova ondata di attacchi russi ha colpito nella notte 11 regioni dell'Ucraina, causando almeno quattro morti e decine di feriti, tra cui diversi bambini. Il bilancio, ancora provvisorio, è stato d ... ilgiornale.it Idf, nuova ondata di attacchi contro infrastrutture a TeheranL'aeronautica israeliana annuncia di aver lanciato una nuova ondata di attacchi su Teheran. Lo riporta il Times of Israel. Le Forze di Difesa Israeliane affermano che gli attacchi aerei sono diretti c ... ansa.it Una nuova ondata di maltempo ha colpito nella notte del 26 marzo 2026 il Friuli Venezia Giulia. Un fronte freddo di origine atlantica ha portato precipitazioni diffuse e raffiche di vento particolarmente intense, con picchi eccezionali soprattutto nelle aree monta - facebook.com facebook #Edilizia: nuova ondata di aumenti dei prezzi dei materiali. A essere colpiti sono soprattutto i prodotti legati al #petrolio come il bitume, l'energia, il polistirolo, la lana di roccia, fino ai costi di trasporto. Thomas Fantin, presidente della federazione edili x.com