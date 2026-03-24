(LaPresse) Una persona è morta e cinque sono rimaste ferite nella città ucraina di Zaporizhzhia dopo una nuova serie di attacchi russi nella notte in Ucraina. Ivan Fedorov, capo dell’amministrazione militare regionale, ha affermato che la Russia ha lanciato attacchi combinati durante la notte, utilizzando droni e missili. Fedorov ha detto che sei condomini, due case private e alcune infrastrutture industriali sono state danneggiate. Il servizio di emergenza statale ha diffuso un video che mostra l’incendio in un grattacielo residenziale. L’ultimo conflitto in Medio Oriente, iniziato il 28 febbraio con gli attacchi israeliani e statunitensi contro l’Iran, ha distolto l’attenzione internazionale dalla difficile situazione dell’Ucraina. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ucraina, attacco russo nella notte su Zaporizhzhia: edifici avvolti dalle fiamme

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