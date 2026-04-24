Nella notte, un attacco con droni è stato lanciato su Odessa, città portuale ucraina sul Mar Nero. L’attacco ha provocato due vittime e ha lasciato più di una dozzina di feriti. Le autorità locali stanno valutando i danni e le conseguenze dell’evento, mentre le forze di sicurezza procedono con le indagini. La città si trova in uno stato di allerta dopo l’attacco.

Due persone sono morte e oltre una dozzina sono rimaste ferite in un attacco russo avvenuto nella notte sulla città portuale di Odessa, sul Mar Nero, in Ucraina. Il Servizio statale di emergenza dell’Ucraina ha segnalato che edifici residenziali e infrastrutture civili sono stati colpiti. Secondo il rapporto, diversi edifici residenziali sono stati distrutti. Oltre 140 soccorritori sono stati impegnati in operazioni in tutta la città per far fronte alle conseguenze dell’attacco. Oleh Kiper, capo dell’amministrazione statale regionale di Odessa, ha dichiarato che un drone russo ha colpito anche una nave mercantile battente bandiera di Saint Kitts e Nevis, diretta al porto di Odessa.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ucraina, attacco russo con i droni su Odessa: due morti e 12 feriti

Ucraina, la guerra dei droni e la difesa degli ucraini

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