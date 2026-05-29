Un campo di addestramento all’uso delle armi è stato identificato come il luogo dove è stato ucciso un uomo in Ucraina. La struttura si trova a Torre de’ Negri, in provincia di Pavia, ed è specializzata in formazione tattica con armi da fuoco. La realtà si rivolge a chi considera la sicurezza una responsabilità, non un intrattenimento. La notizia riguarda la morte di una persona avvenuta in quel contesto.

TORRE DE’ NEGRI (Pavia) "Una realtà specializzata nella formazione tattica con arma da fuoco, pensata per chi vive la sicurezza come responsabilità, non come spettacolo". Viene descritta così la Ap Tac Tactical Training, con sede legale a Sarzana (La Spezia) ma sede operativa in provincia di Pavia, a Torre de’ Negri, società sportiva dilettantistica fondata da Alex Pineschi (nella foto), il volontario di 42 anni ucciso in Ucraina, nel Donbass, dove combatteva al fianco delle forze armate di Kiev. "Il nostro amato fratello italiano Alex Pineschi, che prestava servizio in Ucraina come volontario, ha perso la vita sul campo di battaglia. Onore, gloria e gratitudine al nostro fratello" l’annuncio sul profilo Facebook dell’associazione Memorial. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ucciso in Ucraina: qui il suo campo d’addestramento all’uso delle armi

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Ucraina, colpito quartier generale dell'Fsb russo. Morti e feriti

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