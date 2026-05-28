Ucraina ucciso il contractor italiano Alex Pineschi È morto sul campo di battaglia

Un contractor italiano è stato ucciso in Ucraina. Secondo l'associazione di volontari Memorial, si tratta di Alex Pineschi, morto sul campo di battaglia. La notizia è stata comunicata senza ulteriori dettagli sulle circostanze o sul luogo esatto dell'incidente. La morte di Pineschi è stata annunciata pubblicamente, senza indicare altre informazioni sulla situazione o sulle cause dell'evento.

Roma, 28 maggio 2026 - In Ucraina un contractor italiano, Alex Pineschi, è stato ucciso, ha annunciato l'associazione di volontari Memorial: "Il nostro amato fratello è morto sul campo di battaglia". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Si parla di: Ucciso in Ucraina un contractor italiano.

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