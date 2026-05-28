Un volontario italiano è stato ucciso nel Donbass, in Ucraina, mentre combatteva al fianco delle forze di Kiev. Si chiamava Alex Pineschi e si trovava in regione per sostenere le operazioni militari. Prima di partire, a Pavia, aveva svolto attività di addestramento all’uso delle armi. La sua presenza in Ucraina è stata confermata da fonti ufficiali, mentre si stanno ancora verificando dettagli sulle circostanze della morte.

Torre de’ Negri (Pavia), 28 maggio 2026 – Un volontario italiano, Alex Pineschi, è stato ucciso nel Donbass, in Ucraina, dove combatteva al fianco delle forze armate di Kiev, presumibilmente nelle forze speciali dell'intelligence del ministero della Difesa ucraina. "Il nostro amato fratello italiano Alex Pineschi, che prestava servizio in Ucraina come volontario, ha perso la vita sul campo di battaglia. Onore, gloria e gratitudine al nostro fratello": così si legge l'associazione Memorial sul suo profilo Facebook. Pineschi, 43 anni a ottobre, ex alpino, era spezzino ma la sua attività ruotava in gran parte nel Pavese, a Torre de’ Negri, non lontano dal Po. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Contractor italiano morto in Ucraina. A Pavia Alex Pineschi addestrava all’uso delle armi

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