Nel pomeriggio di ieri a Mugnano di Napoli, un uomo di 34 anni è stato colpito da un colpo di pistola. La vittima è stata soccorsa e trasportata in ospedale. I carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire quanto accaduto e individuare eventuali responsabili. Al momento, non sono state rese note ulteriori dettagli sulla dinamica dell'incidente o sulle persone coinvolte.

Tempo di lettura: < 1 minuto Paura nel pomeriggio di ieri a Mugnano di Napoli, dove un 34enne napoletano è rimasto ferito da un colpo d’arma da fuoco. L’episodio si è verificato intorno alle 16 in via Mugnano-Calvizzano, dove sono intervenuti i carabinieri della stazione di Mugnano di Napoli dopo la segnalazione di una persona ferita. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, l’uomo, già noto alle forze dell’ordine, si trovava a bordo della propria auto quando sarebbe stato raggiunto da un colpo esploso da un individuo. Il proiettile lo ha colpito alla gamba sinistra. Il 34enne è stato trasferito in pronto soccorso e, stando a quanto emerso, non sarebbe in pericolo di vita.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Mugnano, 34enne ferito da un colpo di pistola: indagano i carabinieri

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