A Lecce, nella serata del 19 aprile, un ragazzo di 17 anni è stato colpito alla testa da un colpo di pistola. La polizia ha effettuato oggi un nuovo sopralluogo nell’abitazione in via Quinto Mario Corrado, dove si sono concentrate le indagini. Le modalità della sparatoria e i motivi dell’accaduto sono ancora da definire, mentre le forze dell’ordine proseguono le verifiche sul caso.

Nuovo sopralluogo della polizia oggi nell'abitazione di via Quinto Mario Corrado, a Lecce, dove la sera del 19 aprile scorso, in circostanze ancora da chiarire, un 17enne è stato raggiunto alla testa e ucciso da un colpo di pistola partito accidentalmente dall'arma che, secondo le ricostruzioni, lui stesso stava maneggiando. Gli agenti della Polizia scientifica hanno compiuto rilievi su tracce ematiche, rilievi dattiloscopici e fotogrammetrici alla ricerca di ogni traccia utile alla ricostruzione della dinamica e all'accertamento dei fatti. I racconti Secondo le testimonianze rese dal fratello maggiore e dall'amico che...🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Lecce, ucciso da un colpo di pistola in testa a 17 anni: nuovi rilievi della polizia in casa

Notizie correlate

Lecce, gioca con una pistola che credeva scarica: 17enne ucciso da un colpo alla testaStava giocando con una pistola che credeva scarica ma non si è accorto dell’unico colpo in canna: un 17enne è morto ieri sera a Lecce sparandosi...

Giocano con una pistola trovata in casa e parte un colpo in testa: muore 17enne a LecceUn 17enne è morto dopo essersi sparato accidentalmente, secondo una prima ricostruzione, un colpo alla testa con una pistola trovata in casa.

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Lecce, maneggiano pistola trovata in casa e parte un colpo: muore 17enne; Tragedia a Lecce: 17enne si uccide accidentalmente mentre gioca con una pistola; Lecce, maneggia pistola in casa e si spara per errore: morto ragazzo di 17 anni; La morte della mamma e il trasferimento in Italia, la tragedia del ragazzo ucciso da un proiettile.

Nuovo sopralluogo nella casa del 17enne ucciso da un colpo di pistolaNuovo sopralluogo della polizia nell'abitazione di via Quinto Mario Corrado dove la sera del 19 aprile scorso, in circostanze ancora da chiarire, un 17enne di nazionalità bulgara è stato raggiunto ... rainews.it

Ucciso da un colpo di pistola in testa a 17 anni: nuovi rilievi della polizia in casaNuovo sopralluogo della polizia oggi nell'abitazione di via Quinto Mario Corrado, a Lecce, dove la sera del 19 aprile scorso, in circostanze ancora ... msn.com

La procura di Lecce ha aperto un’inchiesta sul decesso di un uomo di 76 anni di Corsano, lo scorso 29 gennaio all’ospedale di Tricase. Secondo la denuncia presentata dal figlio, assistito dall’avvocato Luciano De Francesco, il padre avrebbe avuto una reazi - facebook.com facebook

Lecce, ancora allagamenti nelle marine: l’emergenza non è finita x.com