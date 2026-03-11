Omicidio Luciana Ronchi la perizia | Luigi Morcaldi era capace di intendere e volere

Una perizia ha stabilito che Luigi Morcaldi, 64 anni, era in grado di intendere e volere al momento dell’omicidio di Luciana Ronchi, avvenuto il 22 ottobre scorso in via Grassini a Milano. Morcaldi ha inferto almeno 14 coltellate all’ex compagna, mentre si trovavano in strada vicino alla sua abitazione nel quartiere Bruzzano.

