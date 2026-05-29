Un uomo di 49 anni è stato condannato a cinque anni e sei mesi di carcere per tentato omicidio. L'aggressione, avvenuta nella notte di Pasqua 2025 in centro a Brescia, ha coinvolto una donna, che è stata ferita con un coltello. L’uomo aveva già scontato una condanna per omicidio avvenuto circa 20 anni prima.

Brescia – È stato condannato a cinque anni e sei mesi di reclusione Bledar Ujka Afikat, 49 anni, montenegrino, accusato del tentato omicidio di una donna aggredita a coltellate nella notte di Pasqua del 2025 in centro città a Brescia. Secondo l'accusa, accolta dai giudici, i colpi sferrati dall'uomo erano potenzialmente letali. La donna sopravvisse ma riportò ferite grav i. Afikat era già noto alle cronache giudiziarie per un omicidio avvenuto nel Milanese nel maggio del 2004. In seguito a una lite stradale aveva ucciso a coltellate Mario Todde, 32 anni, ferendo anche un amico della vittima mentre i due rientravano da una serata in discoteca a bordo di una Y10. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Uccise a coltellate un uomo, 20 anni dopo ci riprova con una donna: condannato per tentato omicidio

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