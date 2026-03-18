Un giovane di 28 anni, originario del Togo, è stato condannato a vent'anni e due mesi di carcere per aver ucciso con coltellate un vigilante gambiano durante un episodio avvenuto il 3 gennaio 2025 a Bergamo. La sentenza è stata pronunciata in risposta al reato commesso nel supermercato della città. La vicenda ha portato a un procedimento giudiziario che si è concluso con questa condanna.

Bergamo – Il 28enne Safate Djiram, del Togo, è stato condannato oggi a vent'anni e due mesi per aver ucciso Mamadi Tunkara, vigilante gambiano di un supermercato di Bergamo, il 3 gennaio 2025. La richiesta del pm. La pm Silvia Marchina aveva chiesto l'ergastolo per l'imputato. La Corte d'Assise di Bergamo ha escluso le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi. Verranno inoltre applicati tre anni di libertà vigilata, una volta scontata la pena. Disposti anche un risarcimento provvisionale di 50 mila euro e l'espulsione dal territorio italiano al termine della pena. L'arresto di Sadate Djiramr, reo confesso dell'omicidio di Mamadi Tunkara Il movente della gelosia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Uccise a coltellate il vigilante di un supermercato a Bergamo: condannato a 20 anni

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