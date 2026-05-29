Uccide il padre della ex | Voleva salvare la figlia La furia nella lite per la separazione Lei barricata in bagno lui prova a negare | Mi difendevo

Un uomo è morto nel tentativo di difendere la propria figlia da un ex compagno che, durante una lite, aveva colpito la donna con una bottiglia in testa. La donna si era barricata in bagno mentre l’uomo cercava di intervenire. L’aggressore ha negato le accuse, affermando di essersi difeso. La lite si è scatenata a seguito di una discussione per una separazione. La polizia sta indagando sull’incidente.

Marius Adrian Dorobantu sarebbe morto nel tentativo di difendere sua figlia dall’aggressione del suo ex compagno, dopo che questo aveva colpito la donna anche con una bottiglia in testa durante una lite. Secondo la ricostruzione della Squadra Mobile della Questura di Pordenone, Fabrizio Barberini, 49 anni, si era presentato davanti alla villetta della donna a Porcia per discutere della separazione. La situazione era già degenerata prima ancora dell’arrivo del padre: Barberini aveva colpito la ex con una bottigliata in testa, lei era riuscita a chiudersi in bagno e a chiamare il 112, mentre in casa si trovavano anche i loro figli minorenni. Dorobantu sarebbe accorso, allertato dalla stessa figlia per telefono, e avrebbe tentato di difenderla. 🔗 Leggi su Open.online

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