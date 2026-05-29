Un uomo di 59 anni è stato ucciso con un coltello durante una lite in famiglia avvenuta nel pomeriggio di oggi in una casa di Porcia. La rissa si è verificata in via Zuccolo e ha coinvolto anche la compagna della vittima, che ha cercato di difenderla. Durante l'alterco, il padre della donna è stato accoltellato e ha perso la vita. La polizia ha avviato le indagini per chiarire i dettagli dell’evento.

PORCIA - È culminata nel sangue la lite in famiglia scoppiata oggi pomeriggio, 29 maggio, in una casa in via Zuccolo: il diverbio scoppiato all’interno di un’abitazione è degenerato, alla fine, in un accoltellamento. Secondo le prime informazioni a rimanere ferito sarebbe stato il papà della donna coinvolta nella discussione con il compagno, intervenuto per difendere la figlia durante il violento litigio di coppia. L’uomo avrebbe riportato ferite gravissime da arma da taglio. I soccorsi Sul posto sono intervenuti i sanitari e la polizia di Stato, impegnata a ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e le responsabilità dell’accaduto. Al momento non vi sono conferme ufficiali sulle condizioni della vittima. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Accoltella e uccide il papà della compagna dopo la lite di coppia: il 59enne era intervenuto per difendere la figlia

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Il commento di Mentana dopo la morte del giovane accoltellato a La Spezia

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