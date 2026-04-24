Perché se un padre uccide il figlio dicono che è un mostro mentre se lo uccide la madre è lei stessa una vittima?

Da donnapop.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In casi di omicidio che coinvolgono madri e figli, spesso si osserva un diverso trattamento mediatico e sociale. Quando un padre commette un omicidio, viene spesso descritto come un mostro, mentre se è una madre a farlo, viene considerata una vittima o si cerca di giustificare il suo gesto. Recentemente, a Catanzaro, una donna ha ucciso due dei tre figli, suscitando molte discussioni pubbliche e riflessioni sul modo in cui vengono affrontati questi episodi.

Molto spesso, quando avviene un fatto come quello di Catanzaro (una donna ha ucciso due dei tre figli e poi si è suicidata), c’è chi si domanda perché a una madre venga concessa l’attenuante (uso in modo provocatorio questo termine) di essere una vittima, mentre - se a farlo è un padre - viene etichettato come “mostro”. Credo che, dietro l’intento polemico della domanda, ci sia una reale confusione, oltre che un profondo pregiudizio verso la questione di genere e la salute mentale. Provo a rispondere. La malattia mentale non è un'attenuante: il tabù sulla depressione post-partum Andiamo con ordine. Innanzitutto, considerare vittima una...🔗 Leggi su Donnapop.it

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