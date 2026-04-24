In casi di omicidio che coinvolgono madri e figli, spesso si osserva un diverso trattamento mediatico e sociale. Quando un padre commette un omicidio, viene spesso descritto come un mostro, mentre se è una madre a farlo, viene considerata una vittima o si cerca di giustificare il suo gesto. Recentemente, a Catanzaro, una donna ha ucciso due dei tre figli, suscitando molte discussioni pubbliche e riflessioni sul modo in cui vengono affrontati questi episodi.

Molto spesso, quando avviene un fatto come quello di Catanzaro (una donna ha ucciso due dei tre figli e poi si è suicidata), c’è chi si domanda perché a una madre venga concessa l’attenuante (uso in modo provocatorio questo termine) di essere una vittima, mentre - se a farlo è un padre - viene etichettato come “mostro”. Credo che, dietro l’intento polemico della domanda, ci sia una reale confusione, oltre che un profondo pregiudizio verso la questione di genere e la salute mentale. Provo a rispondere. La malattia mentale non è un'attenuante: il tabù sulla depressione post-partum Andiamo con ordine. Innanzitutto, considerare vittima una...🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Perché se un padre uccide il figlio dicono che è un mostro, mentre se lo uccide la madre è lei stessa una vittima?

My stepsister stole my engagement, he made me a concubine—I married a warlord instead!

Notizie correlate

Una madre che uccide i figli e poi si suicida è una vittima perché è malataQuando “succede una tragedia” (questo è il modo in cui, spesso, si racconta il gesto di una madre che uccide i propri figli), se qualcuno prova a...

Metsola: “L’Ue abbia fiducia in sé stessa”. E sull’Iran ricorda “Regime tirannico che uccide la sua gente”Roberta Metsola non ha dubbi: «Per il Parlamento Europeo il diritto internazionale è la pietra fondante, ma bisogna evitare di abusarne per...

Altri aggiornamenti

Argomenti più discussi: Padre uccide il figlio, una tragedia di tutti; Mio figlio era un violento, la confessione del padre del 21enne Andrea Sciorilli, ucciso con un’ascia nel garage di casa; Omicidio di Andrea Sciorilli a Vasto, papà Antonio confessa di averlo ucciso perché rifiutava i lavori; Vita in diretta 2025/26 - Uccide il figlio e confessa: L'ho fatto perché era violento - 20/04/2026 - Video.

Perché se un padre uccide il figlio dicono che è un mostro, mentre se lo uccide la madre è lei stessa una vittima?Perché se una madre uccide il proprio figlio, come nel caso della vicenda di Catanzaro, viene considerata una vittima mentre un padre no? donnapop.it

Padre uccide il figlio di 11 anni nel bagno dell’aeroporto e si suicida - facebook.com facebook